Игорь Смольников может стать игроком лидера чемпионата Турции

"Истанбул Башакшехир" проявляет интерес к защитнику петербургского "Зенита" Игорю Смольникову, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, турецкий клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. Контракт Смольникова с "Зенитом" истекает в конце июля, поэтому он может достаться новому клубу бесплатно.

В нынешнем сезоне 31-летний Смольников провел за "Зенит" 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее он играл за "Торпедо", "Локомотив", "Урал", "Читу", "Жемчужину-Сочи", "Ростов" и "Краснодар".

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