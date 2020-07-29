Игорь Смольников перешел из "Зенита" в "Краснодар"

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Игорь Смольников перешел из "Зенита" в "Краснодар"

Защитник петербургского "Зенита" Игорь Смольников стал игроком "Краснодара", сообщается в официальном Twitter "быков".

Футболист достался краснодарцам бесплатно, так как у него истек срок контракта с "Зенитом". Смольников заключил с краснодарским клубом контракт до лета 2022 года.

31-летний Смольников выступал за "Зенит" с 2013 года. Он провел за петербургский клуб 200 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу.

Смольников уже играл за "Краснодар" в сезоне-2012/2013. Также он выступал за "Торпедо", "Локомотив", "Урал", "Читу", "Жемчужину-Сочи" и "Ростов". За сборную России сыграл 29 матчей и не забил ни одного гола. Трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.

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