Игорь Смольников покинет "Зенит"

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Игорь Смольников покинет "Зенит"

"Зенит" отказался продлевать контракт с защитником Игорем Смольниковым, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, руководство петербургского клуба отказалось вести переговоры с игроком из-за поведения его агента Александра Маньякова. Представитель игрока затребовал бонус за продление контракта в размере одного миллиона евро, в чем ему было отказано.

Контракт Смольникова с "Зенитом" истекает ближайшим летом. Таким образом, он покинет команду и сможет перейти в другой клуб в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне 31-летний Смольников провел за "Зенит" 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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