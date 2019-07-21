"Игорь - спаситель": ЦСКА опубликовал суперсейв Акинфеева в матче с "Оренбургом"

Теги цска москваигорь акинфеев

"Игорь - спаситель": ЦСКА опубликовал суперсейв Акинфеева в матче с "Оренбургом"

ЦСКА поделился видео эпизода из матча 2-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1), в котором вратарь команды Игорь Акинфеев спас команду в концовке встречи.

На 93-й минуте форвард оренбургского клуба Джордже Деспотович нанес удар с близкого расстояния, но Акинфеев отбил мяч и сохранил победу для своей команды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igor the savior ⠀ #Акинфеев #ЦСКАОренбург #мыЦСКА

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska)

В 3-м туре ЦСКА на своем поле сыграет с "Локомотивом". Матч состоится 28 июля.

33-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за клуб с 2002 года. Всего за "армейцев" он провел 581 матч во всех турнирах, в которых пропустил 508 голов. В составе ЦСКА он шесть раз становился чемпионом России, выиграл шесть Кубков России и однажды Кубок УЕФА.

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