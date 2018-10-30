Игра "Кардифф" - "Лестер" не будет перенесена

Официальный сайт "Лестера" сообщает, что матч 11-го тура чемпионата Англии "Кардифф" – "Лестер" пройдет, как и было намечено, 3 ноября.

Ранее сообщалось, что из-за трагедии, связанной с гибелью владельца "Лестера" Вишай Шривадданапрабха игра Кубка лиги между "Лестером" и "Саутгемптоном"​ была перенесена.

Игроки клуба выйдут на игру с "Кардиффом" с траурными повязками. Все игры 11-го тура начнутся с минуты молчания.

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