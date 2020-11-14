Игра Лиги Наций Германия - Украина состоится

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Игра Лиги Наций Германия - Украина состоится

Пресс-служба сборной Германии в твиттере сообщила, что матч 5-го тура Лиги Наций против Украины пройдёт в назначенный срок.

В пятницу сообщалось, что встреча находится под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в расположении "жёлто-синих".

Однако за последние сутки новых заражённых в украинской команде не выявлено, поэтому игра состоится.

Матч Германия - Украина начнётся сегодня в 22:45 по московскому времени.

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