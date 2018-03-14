Игра "Манчестер Юнайтед" в матче с "Севильей" в одном видео

"Манчестер Юнайтед" с позором вылетел из Лиги Чемпионов, уступив в ответном матче 1/8 финала "Севилье" на своём поле - 1:2.

"Красный автобус" дальше не едет, ибо был крайне плох, как и этот пас Поля Погба, символизирующий беспомощную игру команды в этом матче.

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