Игра "Манчестер Юнайтед" в одной картинке

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Игра "Манчестер Юнайтед" в одной картинке

Голкипер Давид Де Хеа признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в феврале. Впрочем, все и так прекрасно знают, кто лучший в команде Жозе Моуринью, причём уже не первый гол.

В целом, игра "Манчестер Юнайтед" выглядит так:

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Единственный, чью карьеру не испортил Моуринью, как он сделал с Погбой, Иброй, Лукаку.

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