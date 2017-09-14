Игра между "Арсеналом" и "Кельном" начнется на час позже

Поединок Лиги Европы между "Арсеналом" и "Кёльном" начнется в 23:00.

Как сообщает твиттер "канониров", такое решение связано с целью обеспечения безопасности фанатов на "Эмирайтс".

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