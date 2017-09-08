Игра между "Сампдорией" и "Ромой" перенесена

Матч 3-го тура итальянской Серии А "Сампдория" - "Рома" был перенесен, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, такое решение было принято из-за надвигающейся непогоды. Сообщается, что арена "Сампдории" "Луиджи Феррарис" находится в зоне, где ожидаются ливни и ураганы.

Напомним, что поединок был запланирован на 9 сентября.

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