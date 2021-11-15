"Игра на букву "Г". Ловчев жестко оценил игру сборной России против Хорватии
Бывший футболист "Спартака" и сборной ССCР Евгений Ловчев поделился мнением об игре сборной России в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Хорватии (0:1).
"Игры не было, игра на букву "Г". К марту она не появится. Что делать? Стараться, верить, рвать, бегать в два раза больше. На все есть одно – характер. Выходи и рви. Когда нет ни одного удара по чужим воротам и вся страна говорит: "Что это за сброд такой на футбольном поле?" Я не обижаю. Вся страна так говорит, мне пишут об этом. Сейчас ничего не изменится. Нужно просто все из себя выжать. Потому что наши потенциальные соперники в стыковых матчах сильнее", – приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
В результате поражения сборная России не сумела завоевать прямую путевку в финальную стадию чемпионата мира. Несмотря на это, россияне продолжат борьбу за выход на мундиаль через стыковые матчи.
Не пропустите: Телеведущий Владимир Соловьев высказался о поражении сборной России в матче с Хорватией. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" назвала Стерлингу условие для его трансфера в январе
-
Фанат потребовал от Кудряшова денег из-за его автогола в матче с Хорватией. Жена игрока ответила
-
Телеведущая Боня высказалась о поражении России в матче с Хорватией
-
"Галатасарай" нацелился на основного полузащитника ЦСКА
-
Сантуш рассказал о реакции Роналду на поражение Португалии от Сербии
Лента новостей
-
Карпин рассказал о своем разговоре с Дзюбой в Санкт-Петербурге
-
"Барселона" нацелилась на ветерана "Челси"
-
1
"Игра на букву "Г". Ловчев жестко оценил игру сборной России против Хорватии
-
Закария близок к переходу в "Ювентус"
-
"Барселона" назвала Стерлингу условие для его трансфера в январе
-
Джеррард назвал причину, почему он решил возглавить "Астон Виллу"
-
Украинец Яремчук рассказал о своих проблемах в Португалии
-
Часть игроков "Манчестер Юнайтед" недовольны Сульшером
-
Фанат потребовал от Кудряшова денег из-за его автогола в матче с Хорватией. Жена игрока ответила
-
"Манчестер Юнайтед" намерен продлить де Хеа
-
Телеведущая Боня высказалась о поражении России в матче с Хорватией
-
Дани Алвес будет получать самую низкую зарплату в "Барселоне"
-
"Галатасарай" нацелился на основного полузащитника ЦСКА
-
Телеведущий Владимир Соловьев высказался о поражении сборной России в матче с Хорватией
-
Мхитарян рассказал, почему он не перешел в российский клуб
-
Ван Гал может пропустить решающий матч Нидерландов в отборе ЧМ-2022
-
Семин высказался об автоголе Кудряшова в матче Хорватия - Россия
-
Легендарный бегун Болт ярко высказался о Роналду
-
"Барселона" сообщила о результатах медобследования Дани Алвеса
-
1
Тренеры клуба АПЛ переночевали на улице ради поддержки бездомных