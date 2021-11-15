"Игра на букву "Г". Ловчев жестко оценил игру сборной России против Хорватии

Бывший футболист "Спартака" и сборной ССCР Евгений Ловчев поделился мнением об игре сборной России в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Хорватии (0:1).

"Игры не было, игра на букву "Г". К марту она не появится. Что делать? Стараться, верить, рвать, бегать в два раза больше. На все есть одно – характер. Выходи и рви. Когда нет ни одного удара по чужим воротам и вся страна говорит: "Что это за сброд такой на футбольном поле?" Я не обижаю. Вся страна так говорит, мне пишут об этом. Сейчас ничего не изменится. Нужно просто все из себя выжать. Потому что наши потенциальные соперники в стыковых матчах сильнее", – приводит слова Ловчева "Матч ТВ".

В результате поражения сборная России не сумела завоевать прямую путевку в финальную стадию чемпионата мира. Несмотря на это, россияне продолжат борьбу за выход на мундиаль через стыковые матчи.

Не пропустите: Телеведущий Владимир Соловьев высказался о поражении сборной России в матче с Хорватией. | http://soccernews.ru