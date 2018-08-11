Игра на три результата: "Ньюкасл" принимает "Тоттенхэм"
"Ньюкасл" - "Тоттенхэм"
Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл, Англия)
Начало матча: 14:30
Арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс)
В субботу на Туманном Альбионе будет сыграно немало матчей. Открывать игровой день выпало на долю "Ньюкасла" и "Тоттенхэма". Прошедший сезон АПЛ также открывался для "Шпор" непростым выездом на "Сент-Джеймс Парк", где подопечные Маурисио Почеттино всё-таки взяли верх, благодаря двум голам, забитым в самом конце встречи.
"Тоттенхэм" подходит к началу сезона в статусе первой команды АПЛ с 2003 года, которая не подписала себе ни одного нового футболиста. Конечно, у "Шпор" и без того очень сыгранная и классная команда, но для того, чтобы выигрывать титулы, необходима "свежая кровь" и вот как раз её может и не хватить Маурисио Почеттино.
Предсезонная подготовка принесла "Тоттенхэму" достаточно неплохие результаты, за исключением последней игры против испанской "Жироны", где лондонцы умудрились проиграть с разгромным счётом 4:1. Также "Шпоры" уступили "Барселоне" в серии пенальти и были одержаны победы над "Ромой" (4:1) и "Миланом" (1:0). Однако тут стоит делать скидку на то, что многие основные футболисты команды практически не принимали участия в этих играх. В первом туре АПЛ "Тоттенхэму" точно из-за травмы не поможет Виктор Ваньяма, а под сомнением находится целый ряд игроков основы: Ян Вертонген, Дэнни Роуз, Деле Алли, а также главная звезда лондонцев Гарри Кейн, только недавно вернувшийся из летнего отпуска.
"Ньюкасл" предстаёт "тёмной лошадкой" грядущего розыгрыша АПЛ. Одни видят в ней лишь команду, способную просто сохранить прописку в лиге, а другие надеются, что "сороки" смогут побороться даже за место в Еврокубках. Здесь надежды многих болельщиков связаны с Рафаэлем Бенитесом, который уже понимает как работать с теми футболистами, которые есть у него в распоряжении и именно это, возможно, сыграет ведущую роль в будущих результатах клуба.
Напомним, что в прошлом сезоне "Ньюкасл" занял скромное 10-е место и клуб может как оказаться чуть ниже, так и подняться вплоть до места в топ-6, но для такого успеха у "сорок" должно сложиться сразу несколько факторов: грамотная тренерская работа, полная самоотдача самих игроков и благосклонность фортуны, без которой в футболе никуда.
Интересные факты противостояния "Ньюкасла" и "Тоттенхэма":
Матч "Ньюкасла" и "Тоттенхэма" в 4-й раз станет открытием сезона АПЛ для обеих команд.
"Шпоры" в 8-й раз подряд будут открывать сезон АПЛ гостевым матчем
Гарри Кейн никогда не забивал в Премьер Лиге в Августе
"Ньюкасл" проиграл 3 из 4 своих последних игр против "Тоттенхэма"
Ориентировочные составы на игру:
"Ньюкасл": Дубравка - Дамметт, Кларк, Ласcеллс, Йедлин, Кенеди, Шелви, Диаме, Ричи, Перес, Рондон
"Тоттенхэм": Ворм - Уокер-Питерс, Орье, Санчес, Дэвис, Дайер, М. Дембеле, Мин, Эриксен, Лукас, Льоренте
Прогноз на матч "Ньюкасл" - "Тоттенхэм":
В матче может произойти всё что угодно, так как команды только начнут вкатываться в новый сезон и стартовый состав лондонцев будет далёк от основного. К тому же здесь за "сорок" будет играть и фактор родных трибун, которые будут гнать подопечных Рафаэля Бенитеса вперёд. Скорее всего игра не будет наполнена россыпью голевых возможностей и вполне возможна безголевая ничья.
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|1
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|1
|1
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|Арсенал Лондон
|0
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|Бернли
|0
|0
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|0
|0
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|Манчестер Сити
|0
|0
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|Саутгемптон
|0
|0
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|Вест Хэм Юнайтед
|0
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|1
|0
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