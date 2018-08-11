Игра на три результата: "Ньюкасл" принимает "Тоттенхэм"

"Ньюкасл" - "Тоттенхэм"

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл, Англия)

Начало матча: 14:30

Арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс)

В субботу на Туманном Альбионе будет сыграно немало матчей. Открывать игровой день выпало на долю "Ньюкасла" и "Тоттенхэма". Прошедший сезон АПЛ также открывался для "Шпор" непростым выездом на "Сент-Джеймс Парк", где подопечные Маурисио Почеттино всё-таки взяли верх, благодаря двум голам, забитым в самом конце встречи.

"Тоттенхэм" подходит к началу сезона в статусе первой команды АПЛ с 2003 года, которая не подписала себе ни одного нового футболиста. Конечно, у "Шпор" и без того очень сыгранная и классная команда, но для того, чтобы выигрывать титулы, необходима "свежая кровь" и вот как раз её может и не хватить Маурисио Почеттино.

Предсезонная подготовка принесла "Тоттенхэму" достаточно неплохие результаты, за исключением последней игры против испанской "Жироны", где лондонцы умудрились проиграть с разгромным счётом 4:1. Также "Шпоры" уступили "Барселоне" в серии пенальти и были одержаны победы над "Ромой" (4:1) и "Миланом" (1:0). Однако тут стоит делать скидку на то, что многие основные футболисты команды практически не принимали участия в этих играх. В первом туре АПЛ "Тоттенхэму" точно из-за травмы не поможет Виктор Ваньяма, а под сомнением находится целый ряд игроков основы: Ян Вертонген, Дэнни Роуз, Деле Алли, а также главная звезда лондонцев Гарри Кейн, только недавно вернувшийся из летнего отпуска.

"Ньюкасл" предстаёт "тёмной лошадкой" грядущего розыгрыша АПЛ. Одни видят в ней лишь команду, способную просто сохранить прописку в лиге, а другие надеются, что "сороки" смогут побороться даже за место в Еврокубках. Здесь надежды многих болельщиков связаны с Рафаэлем Бенитесом, который уже понимает как работать с теми футболистами, которые есть у него в распоряжении и именно это, возможно, сыграет ведущую роль в будущих результатах клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ньюкасл" занял скромное 10-е место и клуб может как оказаться чуть ниже, так и подняться вплоть до места в топ-6, но для такого успеха у "сорок" должно сложиться сразу несколько факторов: грамотная тренерская работа, полная самоотдача самих игроков и благосклонность фортуны, без которой в футболе никуда.

Интересные факты противостояния "Ньюкасла" и "Тоттенхэма":

Матч "Ньюкасла" и "Тоттенхэма" в 4-й раз станет открытием сезона АПЛ для обеих команд.

"Шпоры" в 8-й раз подряд будут открывать сезон АПЛ гостевым матчем

Гарри Кейн никогда не забивал в Премьер Лиге в Августе

"Ньюкасл" проиграл 3 из 4 своих последних игр против "Тоттенхэма"

Ориентировочные составы на игру:

"Ньюкасл": Дубравка - Дамметт, Кларк, Ласcеллс, Йедлин, Кенеди, Шелви, Диаме, Ричи, Перес, Рондон

"Тоттенхэм": Ворм - Уокер-Питерс, Орье, Санчес, Дэвис, Дайер, М. Дембеле, Мин, Эриксен, Лукас, Льоренте

Прогноз на матч "Ньюкасл" - "Тоттенхэм":

В матче может произойти всё что угодно, так как команды только начнут вкатываться в новый сезон и стартовый состав лондонцев будет далёк от основного. К тому же здесь за "сорок" будет играть и фактор родных трибун, которые будут гнать подопечных Рафаэля Бенитеса вперёд. Скорее всего игра не будет наполнена россыпью голевых возможностей и вполне возможна безголевая ничья.

Вот и букмекеры не столь уверены в итоговой победе "Шпор", предлагая поставить на их выигрыш со средним коэффициентом в 2,10 балл. На успех "Ньюкасла" предлагается поставить со средним коэффициентом на уровне 3,85 баллов. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3,50 балла.