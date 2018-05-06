Игра против "Барселоны" может стать исторической для Рамоса

Сегодняшний матч против каталонской "Барселоны" может стать историческим для капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса.

Так, в случае выхода на поле "Камп Ноу" 32-летний защитник сравняется по количеству проведенных матчей за королевский клуб с легендой "сливочных" Пирри. На счету обоих будет значиться по 561-му матчу в составе "Реала". Это восьмой результат в истории клуба.

Напомним, стала известна заявка "Реала" на матч с "Барселоной". | soccernews.ru