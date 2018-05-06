Игра против "Барселоны" может стать исторической для Рамоса

Теги реал мадридсерхио рамосбарселона

Игра против "Барселоны" может стать исторической для РамосаСегодняшний матч против каталонской "Барселоны" может стать историческим для капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса.

Так, в случае выхода на поле "Камп Ноу" 32-летний защитник сравняется по количеству проведенных матчей за королевский клуб с легендой "сливочных" Пирри. На счету обоих будет значиться по 561-му матчу в составе "Реала". Это восьмой результат в истории клуба.

Напомним, стала известна заявка "Реала" на матч с "Барселоной". | soccernews.ru

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