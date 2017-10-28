Игра против "Суонси" станет 800-й для Венгера

Теги арсенал лондонарсен венгер

Игра против "Суонси" станет 800-й для ВенгераМатч против "Суонси" для главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера станет 800-м в английской Премьер-лиге.

Встреча пройдет сегодня и начнется в 17.00.

По количеству матчей Венгер находится на втором месте в Премьер-лиге. Лидер - экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, у которого 810 матчей.| http://soccernews.ru

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