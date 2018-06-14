Игра с Египтом будет совершенно другой: Черчесов уже думает о следующем матче



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассуждает о предстоящем матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Египта.

"Благодарен футболистам за то, что они выполнили то, что от них просили. Свободно, спокойно играли, выдержали то давление, которое на них оказывает матч открытия. Игра с Египтом будет совершенно другой. И к ней тоже надо будет скрупулезно подготовиться. Понятно, считать мы все умеем, но в футболе этого делать нельзя. Надо готовиться и давать максимальный результат. Спасибо всем за поддержку и на стадионе, и в фан-зонах, и у экранов телевизоров. Мы - страна, болейте за нас", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Матч Россия - Египет состоится 19 июня.

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