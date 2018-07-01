Игра трех звезд на ЧМ в России, за которыми следит "Реал", не убедила Переса

Теги флорентино пересреал мадридэден азарроберт левандовскимохамед салах

Игра трех звезд на ЧМ в России, за которыми следит "Реал", не убедила ПересаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов свернуть свой интерес к трем звездам мирового футбола из-за их слабой игры на Чемпионате Мира в России.

Так, по сведениям El Confidencial, босса королевского клуба не впечатлили действия на ЧМ-2018 форварда Роберта Левандовски ("Бавария", Польша), а также вингеров Мохамеда Салаха ("Ливерпуль", Египет) и Эдена Азара ("Челси", Бельгия).

Напомним,  летом Перес будет готов потратить на новые трансферы свыше полумиллиарда евро

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