Игра трех звезд на ЧМ в России, за которыми следит "Реал", не убедила Переса

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов свернуть свой интерес к трем звездам мирового футбола из-за их слабой игры на Чемпионате Мира в России.

Так, по сведениям El Confidencial, босса королевского клуба не впечатлили действия на ЧМ-2018 форварда Роберта Левандовски ("Бавария", Польша), а также вингеров Мохамеда Салаха ("Ливерпуль", Египет) и Эдена Азара ("Челси", Бельгия).

Напомним, летом Перес будет готов потратить на новые трансферы свыше полумиллиарда евро.