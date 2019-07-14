Игра в третьего лишнего! Как будет играть "Барселона" с Гризманном в составе?

Главная новость недели? Может быть, старт РПЛ? Ну разве что для самых заядлых болельщиков российского чемпионата. А если говорить о делах более глобальных, то больше всего "хайпа" собрал переход Гризманна из "Атлетико" в "Барселону". Конечно, об этом трансфере стало известно уже давно и официальное объявление было лишь вопросом времени. Теперь следить за "окном" будет еще интересней, ведь на арене остается еще одна драма – Неймар так и не получил новую команду, а его разговоры о желании покинуть ПСЖ являются все более громкими. После официального объявления о трансфере Гризманна касательно бразильца возникает лишь один вопрос: "ну куда?" Не в плане клуба, а в плане того, что его переход в "Барселону" выглядит просто нелогичным. Ну зачем "кулес" 5 звезд мирового масштаба в атаке всего лишь на 3 позиции. И здесь мы даже не берем во внимание таких персонажей, как Малком. Теперь его в любом случае придется куда-то отправить. Впрочем, Неймар и прочее – это тема других материалов. На горизонте все еще маячит вариант, что "Барса" решит все переиграть и отправит "маленького принца" дальше по Европе в Париж, а в обмен на него возьмет себе одиозного "блудного сына-бразильца", но пока мы пляшем от того, что следующий сезон Гризманн начнет именно в "Барселоне". О сильных сторонах Гризманна все уже давно наслышаны, тем более что российское информационное пространство буквально заполнено материалами об этом. Но где "маленький принц" будет играть? И как измениться игра "Барсы" после его прихода? Представляем свои варианты развития событий, подкрепленные мнением зарубежных СМИ.

Вариант, чтобы Вальверде не напрягался!

Тренерский штаб "Барселоны" может выделить для Гризманна левый фланг атаки, чтобы не ломать нынешнюю схему 4-3-3. Да, Антуан очень давно не бегал на этой позиции, но опыт выступлений на ней все же имеет – он начинал карьеру в "Реал Сосьедаде" именно в качестве левого вингера. Плюс для Эрнесто Вальверде – не нужно никак менять роли Месси и Суареса, они останутся на привычных местах. Плюс, при обороне Гризманн сможет садиться ниже и менять схему на 4-4-2, благо у Симеоне француз научился отбирать мяч. Минус – нынешнем Гризманну будет сложно показать себя во всей красе на фланге. Все же "маленький принц" привык играть на острие и забивать, а при игре на левом фланге придется делать все то, что обычно делает Жорди Альба. Вряд ли Гризманн рассчитывает именно на это.

Авантюрный вариант "все впереди"

Гризманн стал звездой мирового футбола в роли второго форварда, играя рядом или под классической "девяткой". В "Барселоне" такая роль максимально не предназначена для Антуана. Если играть в паре с Суаресом, то придется задвинуть Месси подальше, что просто невозможно. Если играть в паре с Месси, то может получится что-то не очень хорошее, ведь Лео не является чистым центральным нападающим. Все же возможно рассмотреть ситуацию, когда Гризманн будет действовать под центрфорвардом Суаресом, но здесь есть серьезные аргументы "против". Во-первых, французу придется делить зоны и обязанности с Месси, который постоянно приходит за мячом в центр. Во-вторых, Вальверде будет вынужден пожертвовать одним полузащитником, в результате чего команда станет уязвимой без мяча, особенно при переходе из атаки в оборону. Здесь все может получится только в случае приобретения Неймара. Вряд ли наставник захочет освобождать левый край для Дембеле или ​​Коутинью в надеждах выжать максимум из Гризманна, учитывая вышеописанные последствия. Можно также прибегнуть к 4-4-1-1 или 4-2-3-1, но Месси и Гризманн ближе к центру – это не решение проблемы, так что вариант стоит считать сомнительными, но претендующим на жизнь.

Суарес – на выход!

"Это нормально, что Барселона ищет замену. Команде нужен еще один нападающий, ведь мне уже 32 года", – сказал однажды Суарес. Уругваец трезво оценивает ситуацию, и понимает, что его место в основе не вечно, но готов ли он отдать его прямо сейчас? Но главное: готов ли Эрнесто Вальверде посадить в запас игрока, который гарантирует 25 голов за сезон, чтобы поставить в центр нападения Гризманна? Испанский наставник, можно быть уверенным, испытает такой вариант, но совершенно не факт, что такая игра "Барсы" установится на постоянную основу. Хотя если Неймар все же придет, 4-3-3 с Гризманном на острие выглядят единственным правильным решением. Однако даже с нынешним составом эта формация является оптимальной и в нее можно вписать Коутинью и Дембеле.

Старомодная система для современного футбола. Или "Аякс" №2.

Испанские журналисты предложили интересную опцию – 4-3-2-1 с Месси и Гризманном в роли инсайдов. Они будут выполнять схожие функции, но не будут отбирать друг у друга зоны, играя ближе к противоположным флангам. Антуан сможет проявить свои лучшие качества в условиях ограниченного пространства, а ширину атаки обеспечат фулбэки (Альба и без того отлично с этим справляется). Эта формация требует высокой мобильности центральных полузащитников – Ракитичу и де Йонгу придется постоянно страховать фланги после потерь на чужой половине поля. В Фрэнки с этим могут возникать трудности. В фазе позиционной обороны Гризманн опять же будет закрывать левый фланг, а Месси оставаться впереди в системе 4-4-2.

Игорь Малиенко | soccernews.ru