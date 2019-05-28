Игра заключительного тура Примеры между "Вальядолидом" и "Валенсией" могла быть нечестной

Испанская полиция подозревает некоторых игроков "Вальядолида" в намеренном поражении "Валенсии".

Речь идет о матче между клубами в заключительном туре Примеры, который завершился победой "летучих мышей" (2:0). Тогда "Валенсии" нужно было добыть победу, чтобы пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов.

В полиции полагают, что клубы не причастны к сговору, однако подозрение падает на некоторых футболистов, которые таким образом решили подзаработать на букмекерских ставках.

Отметим, что защитник "Вальядолида" Борха Фернандес сегодня был задержан полицией.

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