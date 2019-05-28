Игра заключительного тура Примеры между "Вальядолидом" и "Валенсией" могла быть нечестной
Испанская полиция подозревает некоторых игроков "Вальядолида" в намеренном поражении "Валенсии".
Речь идет о матче между клубами в заключительном туре Примеры, который завершился победой "летучих мышей" (2:0). Тогда "Валенсии" нужно было добыть победу, чтобы пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов.
В полиции полагают, что клубы не причастны к сговору, однако подозрение падает на некоторых футболистов, которые таким образом решили подзаработать на букмекерских ставках.
Отметим, что защитник "Вальядолида" Борха Фернандес сегодня был задержан полицией.
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|Команда
|М
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|38
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|2
|Атлетико Мадрид
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|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32