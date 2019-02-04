Играл важную роль в моей жизни: Фернандо рассказал, как переживал уход Карреры из "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Фернандо рассказал о времени, когда из команды ушел Массимо Каррера.
"Я очень открытый и искренний человек, когда я сказал, что очень тяжело пережил уход Карреры то поделился тем, что было на сердце. Массимо играл важную роль в моей жизни. Он принес клубу первый титул за 16 лет. Такое нельзя забыть.
Все футболисты "Спартака" переживали, когда Каррера ушел", - сказал Фернандо.
Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 годы. Под его руководством московский клуб стал чемпионом России, а также обладателем Кубка России. Во втором сезоне спартаковцы завоевали бронзовые медали.
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