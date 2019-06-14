Играть, как при Раньери: как Брендан Роджерс перестроит "Лестер" в следующем сезоне?

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Играть, как при Раньери: как Брендан Роджерс перестроит "Лестер" в следующем сезоне?

Брендан Роджерс был назначен на пост главного тренера "Лестера" в конце февраля текущего года, заменив на этом кресле французского наставника Клода Пюэля. Персона Роджерса выглядит достаточно солидной для бывших чемпионов Премьер-лиги, поскольку представитель Северной Ирландии имеет большой опыт в развитии молодежи (он начинал как тренер молодежной команды "Челси", когда основой руководил Жозе Моуринью), а также славится своей привлекательной игрой, основанной на владении мячом. Когда в сезоне 2015/16 "Лестер Сити" неожиданно для многих выиграл титул, "лисы" играли в совсем другой футбол, который, казалось, был создан, чтобы получить максимальную отдачу от нападающего Джейми Варди. Английский форвард действительно сделал многое в чемпионский сезон и его звание лучшего бомбардира команды это подтверждает, однако и другие футболисты – такие как Н'Голо Канте, Рияд Марез и Дэнни Дринквотер – показали себя с наилучшей стороны и ушли в другие клубы. Это говорит о том, что роль ярких индивидуальностей в "Лестере" образца Клаудио Раньери была достаточно высока.

В 2015/16 году под руководством итальянского специалиста "Лестер" играл по схеме 4-4-2. Дэнни Симпсон и Кристиан Фукс выполняли роль дисциплинированных защитников на фланге, которые при любом удобном случае становились вингерами и убегали вперед. Оплотом первой волны оборонительных действий на своей половине поля считался Н'Голо Канте, а на острие атаки два места между собой делили Варди, Окадзаки и Улльоа (последний играл реже всего), слонявшимися по встречным атака. Квинтэссенцией игры "Лестера" в атаке являлись забегания Варди и Окадзаки, которые старались занять пространство за спиной противника, пока Марез за счет своей техники прорывался внутрь с помощью дриблинга. Еще одной интересной "фишкой" игры того "Лестера" можно считать специфическое использование Дринквотера: пока атака смещается на один из флангов, центральный полузащитник смещается в противоположную сторону, чтобы найти пространство, открыться под длинную передачу и дойти до чужой штрафной за счет отсутствия большого количества противников на хвосте. "Лестер" проповедовал весьма простой и прагматичный подход – меньше владения мячом, очень плотная и глубокая оборона, нацеленная на минимальное количество пропущенных голов, и очень быстрая контратака в момент, когда соперник теряет мяч. Этакая "игра в пружину". Очевидно, что титул чемпиона АПЛ стал величайшим триумфом "Лестера" в истории и самым малоожидаемым событием за все время существования лиги. Так почему же теперь боссы "лисов" обратились к тренеру, который, по крайней мере на бумаге, является сторонником всего того, во что эта команда не играла в свои славные времена?

На тактическую философию Роджерса явно влияет стиль, который активно пропагандирует Пеп Гвардиола, однако в игре ирландца тоже есть небольшие элементы прагматизма. Возможно, это пошло еще со времен работы с прагматичным Моуринью в "Челси". Роджерс предпочитает играть по схеме 4-2-3-1, которая предполагает наличие атакующих крайних защитников (фул-бэков), играющих высоко; наличие достаточно креативного полузащитника, способного отдать передачу в любую часть поля; и наличие инвертированных вингеров (то есть левша справа, правша слева). Также Роджерс часто применяет настоящего классического центрального нападающего, который играет высоко и ищет моменты после кроссов с флангов или прострелов в ногу, а также участвует в запутанных комбинациях в чужой штрафной. Есть и другой тактический пример. В "Ливерпуле" ирландец построил команду вокруг удивительных навыков Луиса Суареса, а также его быстрых и техничных помощников в атаке – Рахима Стерлинга и Даниэля Старриджа, – которые отлично интегрировались в систему 4-3-3 и давали нужный импульс атакам за счет интеллекта и скорости.

Особенно интересные идеи Роджерс использовал "Селтике", когда трансформировал обычные для себя 4-2-3-1 в что-то напоминающее 3-2-4-1, играя против команд, которые предпочитают играть в низком оборонительном блоке. Его левый защитник Киран Тирни считался очень атакующим и порой играл на месте вингер. В это время Микаэль Лустиг смещался с правого фланга немного в центр, двигая влево пару центральных защитников. Именно так образовывалась тройка обороны. При этом "двойной центр полузащиты" который складывался из опорной линии и одного или двух футболистов из передней четверки, находил момент, чтобы направить длинный пас в сторону оставшихся игроков, находящихся в атаке. Это показывает, что в игре Роджерса есть элементы, которые подрывают его репутацию тренера, тактика которого основана исключительно на владении мячом.

В первых играх "Лестера" стало понятно, что команда не будет строится исключительно под непрерывное владение и сможет использовать элементы "пружинистого" футбола, особенно когда фланговые защитники Бен Чилвелл и Рикардо Перейра переходят в атакующий режим игры и активно двигаются на чужую половину поля. Быстрого движения в атаке тоже не занимать: Джейми Варди все еще способен развивать свою фантастическую скорость, а Барнс, Мэддисон, и Грей являются отличным воплощением скоростных вингеров, которые могут перестраиваться для роли инвертированных футболистов или забегать прямо на спину защитников. Второй вариант даже лучше, ведь он позволяет Уилфреду Ндиди и Юри Тилемансу использовать не только оборонительный талант, но и атакующий интеллект, чтобы отдать точный пас, найти хороший эпизод и сделать атаки "Лестера" более непредсказуемыми. Конечно, в таком случае "лисам" лучше играть в системе 4-2-3-1, где каждый из предложенных выше футболистов будет иметь свое место и будет выполнять возложенные функции и задачи максимально эффективно. Вряд ли мы снова увидим команду на вершине турнирной таблицы. Прыгнуть дважды в одну и ту же реку, тем более при нынешних успехах "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" будет практически нереально. А вот сделать "Лестер" более мобильным и более нацеленным на результат Роджерс может. Практически нет сомнений, что в следующем сезоне "лисы" постараются взять себе титул "первой команды после ТОП-6". А если звезды сложатся правильно, то там и до самой шестерки не так уж и далеко.

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
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