Играть против него - удовольствие: голкипер "Ливерпуля" ярко высказался о Нойере

Голкипер "Ливерпуля" Алисон Бекер рассказал, что думает о вратаре "Баварии" Мануэле Нойере перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Goal.com.

"Не буду сравнивать себя с Нойером. Он - один из лучших вратарей за последние 10 лет. Он выиграл уже очень много, а я только начинаю. Он пример для меня и играть против него - это удовольствие. Моя мечта сбылась", - сказал Алисон.

Матч "Бавария" - "Ливерпуль" пройдет завтра, 13 марта, на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене. Начало - в 23:00.

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