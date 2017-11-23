Играть ради престижа клуба: киевское "Динамо" навестит "Шкендербеу"

"Шкендербеу" – "Динамо" Киев

Стадион: "Эльбасан-Арена" (Эльбасан)

Начало матча: 23:05

Арбитр: Оливер Драхта (Австрия)

Оставшиеся два тура группового раунда Лиги Европы для киевского "Динамо" не больше, чем просто разминка, потому как задачу выхода в 1/16 финала украинский клуб уже выполнил, причем став первым, кому это удалось. В рамках предпоследнего поединка на групповой стадии "бело-синие" отправятся в гости к албанскому "Шкендербеу". Любопытно, что матч пройдет не в родном городе "снежных волков" Корча, а в Эльбасане на стадионе с одноименным названием.

Киевляне выиграли три из четырех матчей и с 10 очками в активе располагаются на вершине квартета "В", опережая сербский "Партизан", идущий вторым на целых пять пунктов. Несмотря на скромные достижение в виде двух набранных баллов у албанцев еще имеется шанс выйти в еврокубковую весну, но для этого подопечным Илира Дайя нужно не уступить "Динамо" и надеяться на осечку в параллельном матче команды из Белграда.

Очень важно отметить, что наставник украинцев Александр Хацкевич в Албании не может рассчитывать на дисквалифицированного Виталия Буяльского – игрока, гол которого в Швейцарии и вывел досрочно "динамовцев" в плей-офф. Также по разным причинам команде не помогут такие ключевые футболисты, как Дерлис Гонсалес, Домагой Вида, Дениса Гармаша, Аотема Кравца и Дьемерси Мбокани. А это значит, что "Динамо" сыграет, как минимум, полурезервным составом.

Интересные факты противостояния "Шкендербеу" и "Динамо":

"Шкендербеу" не может победить в шести домашних еврокубковых матчах подряд. Последние три албанцы завершили вничью, а всего в 10 матчах группового этапа Лиги Европы они одержали только одну победу, потерпев семь поражений. Правда, с учетом квалификации "Шкендербеу" в этом розыгрыше дома не уступал.

В 11 последних матчах группового этапа Лиги Европы киевляне отпраздновали девять побед, при одной ничьи и одном поражении.

"Шкендербеу" - одна из трех команд, начинавших борьбу в первом отборочном раунде и добравшихся до группового этапа. Две другие - тель-авивское "Маккаби" и "Црвена Звезда".

Ориентировочные составы на игру:

Шкендербеу: Шехи, Вангели, Радаш, Яшаница, Мици, Османи, Музака, Дита, Лиляй, Джеймс, Сове

Динамо: Бущан, Морозюк, Хачериди, Кадар, Пиварич, Шепелев, Корзун, Гусев, Цыганков, Мораес, Беседин

Прогноз на матч "Шкендербеу" – "Динамо":

Несмотря на то, что киевляне уже решили все вопросы в этом групповом раунде и будут чувствовать себя несколько расслаблено, все же класс украинской команды на порядок выше албанской. Поэтому вполне логично, что "Динамо" является явным фаворитом у букмекеров - 1.75. В то время, как выигрыш "Шкендербеу" оценивается коэффициентом 4.5.

Богдан Архипенко

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