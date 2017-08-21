Играя второй тайм в меньшинстве, "Манчестер Сити" вырывает ничью в матче с "Эвертоном"
Программа второго тура английской Премьер-Лиги завершалась интереснейшим противостоянием на стадионе "Этихад", где местные любимцы "Манчестер Сити" принимали "Эвертон". У Пепа Гвардиолы еще долго перед глазами стояло то крупное поражение, которое нанесли "ириски" манкунианцам в их крайнем очном поединке, поэтому, безусловно, он жаждал и отомстить, и не отпустить от себя Жозе Моуринью с его "Манчестер Юнайтед". Обе команды завоевали по три очка в стартовом туре чемпионата. "Горожане" переиграли на выезде новичка "Брайтон", а мерсисайдцы благодаря голу Уэйна Руни минимально одолели "Сток Сити".
Что касается стартовых составов, то испанский коуч "голубых" сделал всего одно изменение по сравнению с прошлым матчем. Левую бровку Гвардиола доверил более нацеленному на атаку Лерою Сане, пожертвовав Данило. Рональд Куман решил перестраховаться и выставил весьма оборонительную "одиннадцатку". На этот раз в запасе остался Дэви Клаассен, вместо которого появился Том Дэвис, а компанию единственному номинальному форварду Руни в отсутствии Сандро Рамиреса впереди составил юный Доминик Калверт-Льюин.
Под туманную занавес и громкий шум, соскучившихся по футболу болельщиков "Этихад" хозяева прогнозируемо с первых минут взяли мяч под свой контроль. Но первый удар по воротам нанесли "ириски" – Калверт-Льюин пробил несколько авантюрно, но мяч едва не юркнул в дальнюю "шестерку". Вообщем, гости терпеливо переждали начальный натиск "Сити", а ближе к экватору первого тайма стали чаще и смелее выбегать на половину поля соперника. Подопечные Кумана старались действовать максимально просто – вратарь выносил мяч далеко вперед, а кто-то из форвардов пытался зацепиться за мяч. На некоторое время игра немного "заморозилась", но оттепель пришла очень скоро. На 33-й минуте "горожане" в одной атаке дважды должны были открывать счет. Правда, сначала Агуэро затянул с завершающим ударом, а выстрел Давида Силва пришелся в штангу.
За плохую реализацию "Эвертон" наказал мгновенно. Мерсисайдцы воспользовались ошибкой Сане и развернули образцовую контратаку, в которой свой очередной гол в ворота "Манчестер Сити" оформил Уэйн Руни. В концовке первой половины встречи ситуация для манкунианцев еще больше усугубилась, потому как команда осталась вдесятером. Здорово перегорел Кайл Уокер, умудрившийся выхватить два "горчичника" в течении пары минут.
На удивления, хозяев не смутил тот факт, что они остались в меньшинстве, потому как с первых же минут второго тайма "голубые" большими силами бросились вперед. Раз за разом манкунианцы приближались к владениям Пикфорда, но чего-то существенного предложить не могли. Гвардиола очень скоро использовал все три отведенные замены, выпуская быстрых игроков, нацеленных на чужие ворота, и не прогадал с кадрами. На 82-й минуте после навеса Данило мяч отскочил в центр штрафной, откуда Стерлинг расстрелял Пикфорда.
В распоряжении "горожан" еще оставалось немного игрового времени, дабы вырвать победу, тем более, что матч команды заканчивали в равных составах – на вторую желтую нарвался Морган Шнайдерлин, но не судилось.
Итак, месть не состоялась, а "Манчестер Сити" и "Эвертон" в событийном поединке расписали мировую.
"Манчестер Сити" – "Эвертон" – 1:1
Голы: Руни, 35 – 0:1, Стерлинг, 82 – 1:1
"Ман Сити": Эдерсон, Компани, Стоунз (Данило, 65), Отаменди, Фернандиньо, Уокер, Де Брюйне, Давид Силва, Сане (Бернарду Силва, 69), Агуэро, Жезус (Стерлинг, 46)
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Уильямс (Клаассен, 61), Ягелка, Холгейт, Шнайдерлин, Гейе, Бэйнс, Калверт-Льюин, Дэвис (Сигурдссон, 61), Руни (Бешич, 90)
Удаления: Уокер (44), Шнайдерлин (88)
Богдан Архипенко
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