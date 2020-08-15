Игрок "Ахмата" потерял сознание во время матча со "Спартаком"
Защитник "Ахмата" Зоран Нижич травмировал голову во время матча 2-го тура РПЛ против "Спартака".
30-летний хорват потерял сознание прямо на поле, однако ему оперативно оказали помощь.
Особо отличился нападающий "красно-белых" Александр Соболев, который быстро перевернул соперника на бок и вытащил ему язык.
Напомним, что "Спартак" победил "Ахмат" со счётом 2:0 и стал лидером РПЛ.
Не пропустите: Арбитр Федотов высказался об отмененном голе "Спартака" в ворота "Ахмата". | http://soccernews.ru
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