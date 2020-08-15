Игрок "Ахмата" потерял сознание во время матча со "Спартаком"

Защитник "Ахмата" Зоран Нижич травмировал голову во время матча 2-го тура РПЛ против "Спартака".

30-летний хорват потерял сознание прямо на поле, однако ему оперативно оказали помощь.

Особо отличился нападающий "красно-белых" Александр Соболев, который быстро перевернул соперника на бок и вытащил ему язык.

Напомним, что "Спартак" победил "Ахмат" со счётом 2:0 и стал лидером РПЛ.

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