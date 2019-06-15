Игрок "Анжи" Калошин проходит просмотр в "Ахмате"

Теги анжиахмат

Игрок "Анжи" Калошин проходит просмотр в "Ахмате"

Защитник "Анжи" Павел Калошин может перейти в "Ахмат" этим летом.

По информации твиттера клуба, 21-летний футболист прибыл на просмотр в грозненский клуб. В минувшем сезоне он участвовал в 12 матчах, отметившись 1 ассистом.

В прошлом сезоне "Анжи" занял 15 место в РПЛ и вылетел в ФНЛ.

Не пропустите: Голкипер "Анжи" Дюпин перешел в "Рубин"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" представил список желаемых трансферов

"Тоттенхэм" представил список желаемых трансферов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов