Игрок "Анжи" Калошин проходит просмотр в "Ахмате"

Защитник "Анжи" Павел Калошин может перейти в "Ахмат" этим летом.

По информации твиттера клуба, 21-летний футболист прибыл на просмотр в грозненский клуб. В минувшем сезоне он участвовал в 12 матчах, отметившись 1 ассистом.

В прошлом сезоне "Анжи" занял 15 место в РПЛ и вылетел в ФНЛ.

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