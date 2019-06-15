Игрок "Анжи" Калошин проходит просмотр в "Ахмате"
Защитник "Анжи" Павел Калошин может перейти в "Ахмат" этим летом.
По информации твиттера клуба, 21-летний футболист прибыл на просмотр в грозненский клуб. В минувшем сезоне он участвовал в 12 матчах, отметившись 1 ассистом.
В прошлом сезоне "Анжи" занял 15 место в РПЛ и вылетел в ФНЛ.
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