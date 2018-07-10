Игрок "Анжи" перешел в клуб из Европы



Полузащитник "Анжи" Арсен Хубулов перешел в "Эрзурумспор", сообщает официальный сайт клуба.

"Мы от души благодарим Арсена за время, проведённое в команде, и желаем здоровья, благополучия и новых побед на футбольных полях!" - говорится в заявлении "Анжи".

Футболист достался турецкому клубу бесплатно. Срок его личного контракта не разглашается.

27-летний Хубулов выступал за "Анжи" с 2017 года, провел за клуб 37 матчей, забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач. Ранее играл за "Автодор", "Аланию" и "Кубань". Сыграл 4 матча за молодежную сборную России.

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