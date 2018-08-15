Игрок "Арсенала" близок к переходу в итальянский топ-клуб

Колумбийский вратарь "Арсенала" Давид Оспина перейдет в "Наполи", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб договорился об аренде голкипера с правом последующего выкупа. Сегодня вечером колумбиец должен прибыть в Неаполе, а во вторник пройдет медицинское обследование.

Стоит отметить, что 29-летний Оспина в прошлом сезоне провел за "Арсенал" 21 матч во всех турнирах.

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