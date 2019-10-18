Игрок "Арсенала" Луиз оценил шансы команды на чемпионство АПЛ

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Игрок "Арсенала" Луиз оценил шансы команды на чемпионство АПЛ

Защитник "Арсенала" Давид Луиз рассказал, что думает о возможностях своего клуба стать чемпионом АПЛ в этом сезоне.

"Если не веришь в победу, то ничего не добьешься в жизни. Всегда должны быть цели и эмоции. Однако нужно быть скромным и понимать, как можно достичь цели.

Это то, что мы должны делать каждый день: работать и выигрывать. Нужно приложить все усилия", - сказал Луис.

"Арсенал" с 15 баллами занимает 3 место в турнирной таблице АПЛ.

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