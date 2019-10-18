Игрок "Арсенала" Луиз оценил шансы команды на чемпионство АПЛ
Защитник "Арсенала" Давид Луиз рассказал, что думает о возможностях своего клуба стать чемпионом АПЛ в этом сезоне.
"Если не веришь в победу, то ничего не добьешься в жизни. Всегда должны быть цели и эмоции. Однако нужно быть скромным и понимать, как можно достичь цели.
Это то, что мы должны делать каждый день: работать и выигрывать. Нужно приложить все усилия", - сказал Луис.
"Арсенал" с 15 баллами занимает 3 место в турнирной таблице АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3