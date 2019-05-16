Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

После окончания ответного матча 1/2 финала Кубка России между тульским "Арсеналом" и "Уралом" (2:2) произошел конфликт между игроками команд полузащитником хозяев Резиуаном Мирзовым и нападающим гостей Владимиром Ильиным, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, Мирзов ударил Ильина после оскорблений в свой адрес.

Как заявил генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов, Ильин обозвал Мирзова "чуркой".

В ближайшее время поведение обоих игроков будет рассмотрено на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

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