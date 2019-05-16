Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Теги арсенал тулауралвладимир ильин

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

После окончания ответного матча 1/2 финала Кубка России между тульским "Арсеналом" и "Уралом" (2:2) произошел конфликт между игроками команд полузащитником хозяев Резиуаном Мирзовым и нападающим гостей Владимиром Ильиным, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, Мирзов ударил Ильина после оскорблений в свой адрес. 

Как заявил генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов, Ильин обозвал Мирзова "чуркой".

В ближайшее время поведение обоих игроков будет рассмотрено на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС. 

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