Игрок "Арсенала" может перейти в "Вильярреал"

"Вильярреал" проявляет интерес к полузащитнику "Арсенала" Санти Касорле, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, испанский клуб может подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с "канонирами".

"Арсенал" пока не предлагал игроку продлить соглашение, но он может стать играющим тренером, если клуб возглавит Микель Артета.

Стоит отметить, что Касорла ранее выступал за "Вильярреал" с 2007 по 2011 годы.

Напомним, что 33-летний Касорла из-за травм не выходил на поле уже два года.

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