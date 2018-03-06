Игрок "Арсенала" намерен перебраться в "Барселону"

Теги барселонаарсенал лондонэктор бельеринарсен венгер

Игрок "Арсенала" намерен перебраться в "Барселону"Защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин хочет вернуться в каталонскую "Барселону", информирует The Sun.

По сведениям издания, 22-летний бек остался недоволен тем, что главный тренер его команды Арсен Венгер определил его как одного из виновников неудачного сезона в исполнении "канониров". Поэтому ближайшим летом он хотел бы вернуться в свой родной клуб, который был заинтересован в его подписании прошлым летом.

Напомним, "Арсенал" заинтересовался вратарем "Байера". | soccernews.ru

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