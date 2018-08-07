Игрок "Арсенала" перешел в "Фулхэм"

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Игрок "Арсенала" перешел в "Фулхэм"
"Фулхэм" объявил о переходе защитника "Арсенала" Калума Чемберса, сообщает официальный сайт клуба.

Лондонский клуб арендовал футболиста на год. О наличии в арендном договоре опции о выкупе трансфера не сообщается.

23-летний Чемберс выступал за "Арсенал" с 2014 года, провел за клуб 83 матча и забил 3 гола. Сдавался в аренду "Мидлсбро". Ранее играл за "Саутгемптон". За сборную Англии сыграл 3 матча. Обладатель Суперкубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.

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