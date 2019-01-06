Игрок "Арсенала" в неожиданном образе посетил показ мод



Испанский защитник "Арсенала" Эктор Бельерин, восстанавливающийся от травмы, побывал на лондонском показе мод.

Форвард посетил мероприятие в довольно неожиданном образе.

Стоит отметить, что показ состоялся во время матча 1/32 финала Кубка Англии между "Арсеналом" и "Блэкпулом" (3:0).

23-летний Бельерин перешел в "Арсенал" в 2011 году. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, в которых отдал четыре результативные передачи.

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