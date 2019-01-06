Игрок "Арсенала" в неожиданном образе посетил показ мод

Теги арсенал лондонэктор бельерин

Игрок "Арсенала" в неожиданном образе посетил показ мод
Испанский защитник "Арсенала" Эктор Бельерин, восстанавливающийся от травмы, побывал на лондонском показе мод.

Форвард посетил мероприятие в довольно неожиданном образе.

Стоит отметить, что показ состоялся во время матча 1/32 финала Кубка Англии между "Арсеналом" и "Блэкпулом" (3:0).

23-летний Бельерин перешел в "Арсенал" в 2011 году. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, в которых отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: Пепе отказал топ-клубу АПЛ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Судья праздновал голы в ворота "Реала"

Судья праздновал голы в ворота "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
Полная таблица

топ-5 тегов