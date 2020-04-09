Игрок "Астон Виллы" разбил окно в своем доме во время тренировки

Теги астон вилла

Игрок "Астон Виллы" разбил окно в своем доме во время тренировки

Нападающий "Астон Виллы" Рашиан Хепберн-Мерфи неудачно потренировался в саду, разбив окно в доме.

Футболист тренировал удары по стене дома, но в какой-то момент нанес неудачный удар и угодил мячом в окно. Форвард посетовал, что ему не удастся заменить стекло в ближайшее время.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Can’t even get anyone to fix that anytime soon

Публикация от Rush (@hepburnmurphy29_)

21-летний Хепберн-Мерфи является воспитанником "Астон Виллы". В первой половине нынешнего сезона он выступал за "Транмер" на правах аренды, провел 22 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В конце января он перешел в "Дерби Каунти", сыграл три матча и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: "Астон Вилла" серьезно накажет капитана, который нарушил правила карантина.
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА нацелился на словацкого таланта

ЦСКА нацелился на словацкого таланта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов