Игрок "Астон Виллы" разбил окно в своем доме во время тренировки

Нападающий "Астон Виллы" Рашиан Хепберн-Мерфи неудачно потренировался в саду, разбив окно в доме.

Футболист тренировал удары по стене дома, но в какой-то момент нанес неудачный удар и угодил мячом в окно. Форвард посетовал, что ему не удастся заменить стекло в ближайшее время.

21-летний Хепберн-Мерфи является воспитанником "Астон Виллы". В первой половине нынешнего сезона он выступал за "Транмер" на правах аренды, провел 22 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В конце января он перешел в "Дерби Каунти", сыграл три матча и не отметился результативными действиями.

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