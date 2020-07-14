Игрок "Аталанты" разбил голову, подскользнувшись возле бассейна
Форвард "Аталанты" Луис Муриэль травмировался за пределами поля, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, колумбиец разбил голову, подскользнувшись возле бассейна.
29-летнего футболиста отвезли в больницу и наложили швы на рану.
Скорее всего, нападающий будет вынужден пропустить сегодняшний домашний матч 33-го тура Серии А против "Брешии".
В текущем сезоне Муриэль провёл 35 игр за "Аталанту", забил 18 голов и сделал 1 ассист.
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