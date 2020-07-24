Игрок "Аталанты" сравнил Роналду с куклой

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Игрок "Аталанты" сравнил Роналду с куклой

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес высказался по поводу внешности форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Я попросил его сфотографироваться с моим сыном. Клянусь, он выглядит искусственным. Криштиану невероятен и похож на красивую куклу. Он как Кен, бойфренд Барби. Просто красавчик", - цитирует Гомеса Marca.

Звёздному португальцу в феврале исполнилось 35 лет.

В текущем сезоне Роналду забил 34 гола и сделал 7 ассистов в 43 матчах.

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