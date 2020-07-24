Игрок "Аталанты" сравнил Роналду с куклой
Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес высказался по поводу внешности форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Я попросил его сфотографироваться с моим сыном. Клянусь, он выглядит искусственным. Криштиану невероятен и похож на красивую куклу. Он как Кен, бойфренд Барби. Просто красавчик", - цитирует Гомеса Marca.
Звёздному португальцу в феврале исполнилось 35 лет.
В текущем сезоне Роналду забил 34 гола и сделал 7 ассистов в 43 матчах.
Не пропустите: Кокорин лайкнул сексуальное фото девушки Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Жиго хочет уйти в "Лион" по семейным обстоятельствам
-
Игрок "Аталанты" сравнил Роналду с куклой
-
"Рубин" нацелился на экс-защитника "Бенфики"
-
Аленичев оценил потенциал состава "Спартака"
-
1
Хендерсон признан лучшим игроком АПЛ по версии британских журналистов
-
"Локомотив" объяснил отсутствие новых постов в твиттере
-
"Ювентус" определил три трансферные цели на лето
-
2
"Барселона" готова продать 12 футболистов
-
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока РПЛ в июне
-
Иммобиле близок к рекорду Серии А
-
Погребняк попрощался с "Уралом"
-
РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в июле
-
Официально: Погребняк ушёл из "Урала"
-
Тебас может покинуть пост президента Ла Лиги
-
Дом Фабиньо ограбили во время празднования чемпионства "Ливерпуля"
-
ПСЖ избавился от Тиаго Силвы против его воли
-
Уткин дал прогноз на выступление "Зенита" в Лиге Чемпионов
-
"Реал" определился с будущим Луки Зидана
-
Стал известен размер зарплаты Хаверца в "Челси"
-
Сарри прокомментировал поражение от "Удинезе"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17