Игрок "Атлетика" рассказал, за что его ударил Месси

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Игрок "Атлетика" рассказал, за что его ударил Месси

Форвард "Атлетика" Асьер Вильялибре дал оценку действиям капитана "Барселоны" Лионеля Месси в концовке финального матча Суперкубка Испании.

Напомним, что аргентинец ударил соперника рукой по голове, за что получил прямую красную карточку.

"Я поставил корпус, чтобы он не убежал, но он разозлился и ударил меня по лицу. Это была явная агрессия", - цитирует Вильялибре AS.

Как сообщалось ранее, максимально возможное наказание для Месси - дисквалификация на 12 матчей.

Не пропустите: Куман высказался об удалении Месси, ударившего соперника по голове. | http://soccernews.ru
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