Игрок "Атлетика" рассказал, за что его ударил Месси
Форвард "Атлетика" Асьер Вильялибре дал оценку действиям капитана "Барселоны" Лионеля Месси в концовке финального матча Суперкубка Испании.
Напомним, что аргентинец ударил соперника рукой по голове, за что получил прямую красную карточку.
"Я поставил корпус, чтобы он не убежал, но он разозлился и ударил меня по лицу. Это была явная агрессия", - цитирует Вильялибре AS.
Как сообщалось ранее, максимально возможное наказание для Месси - дисквалификация на 12 матчей.
Не пропустите: Куман высказался об удалении Месси, ударившего соперника по голове. | http://soccernews.ru
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14