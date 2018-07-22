Игрок "Атлетико" готов перебраться в "Интер"

"Интер" продолжает переговоры с "Атлетико" о трансфере хорватского защитника Симе Врсалько, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб хочет арендовать футболиста с обязательством выкупа при определенных условиях. Впрочем, "Атлетико" пока настаивает только на полноценном трансфере за 25 миллионов евро.

Сам Врсалько готов перейти в "Интер", так как не получает желаемого количества игровой практики в мадридском клубе.

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