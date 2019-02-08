Игрок "Атлетико" рассказал об отказе перейти в "Реал"

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Игрок "Атлетико" рассказал об отказе перейти в "Реал"
Французский защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес прокомментировал информацию о возможном трансфере в "Баварию", а также рассказал, что отказался перейти в "Реал".

"Ситуация с трансфером в "Баварию" поменялась. "Атлетико" отказался отпускать меня в январе, но мы договорились вернуться к этому разговору в конце сезона. В клубе пообещали с уважением принять любое мое решение.

Что касается "Реала", то два года назад я получил предложение от королевского клуба. Но тогда я посчитал, что обязан остаться в "Атлетико", - приводит слова Эрнандеса AS.

Напомним, что сумма отступных в контракте француза составляет 80 миллионов евро и "Бавария" готова ее выплатить.

В нынешнем сезоне 21-летний Эрнандес провел за "Атлетико" 21 матч во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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