Игрок "Атлетико" рассказал об отказе перейти в "Реал"
Французский защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес прокомментировал информацию о возможном трансфере в "Баварию", а также рассказал, что отказался перейти в "Реал".
"Ситуация с трансфером в "Баварию" поменялась. "Атлетико" отказался отпускать меня в январе, но мы договорились вернуться к этому разговору в конце сезона. В клубе пообещали с уважением принять любое мое решение.
Что касается "Реала", то два года назад я получил предложение от королевского клуба. Но тогда я посчитал, что обязан остаться в "Атлетико", - приводит слова Эрнандеса AS.
Напомним, что сумма отступных в контракте француза составляет 80 миллионов евро и "Бавария" готова ее выплатить.
В нынешнем сезоне 21-летний Эрнандес провел за "Атлетико" 21 матч во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
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|5
|Айнтрахт Франкфурт
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|32
|6
|Вольфсбург
|20
|31
|7
|Байер Леверкузен
|20
|30
|8
|Хоффенхайм
|20
|29
|9
|Герта
|20
|28
|10
|Вердер Бремен
|20
|27
|11
|Майнц 05
|20
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|Шальке
|20
|22
|13
|Фрайбург
|20
|22
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|22
|15
|Аугсбург
|20
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|16
|Штутгарт
|20
|15
|17
|ФК Нюрнберг
|20
|12
|18
|Ганновер 96
|20
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