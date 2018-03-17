Игрок "Аугсбурга" стал лучшим ассистентом среди защитников Бундеслиги за последние 13 лет
Защитник "Аугсбурга" Филипп Макс отметился результативной передачей в игре с "Вердером" (1:3).
Как сообщает Opta, это 12-й ассист игрока в текущем сезоне. Отметим, что это лучший показатель Бундеслиги среди защитников за последние 13 лет.
Мак превзошел экс-капитана "Баварии" Филиппа Лама, у которого в сезоне 2012/13 было 11 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|66
|2
|Шальке
|27
|49
|3
|Боруссия Дортмунд
|27
|48
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|45
|5
|Байер Леверкузен
|26
|44
|6
|РБ Лейпциг
|26
|40
|7
|Хоффенхайм
|27
|39
|8
|Штутгарт
|27
|37
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|36
|10
|Аугсбург
|27
|35
|11
|Герта
|27
|35
|12
|Вердер Бремен
|27
|33
|13
|Ганновер 96
|27
|32
|14
|Фрайбург
|27
|30
|15
|Вольфсбург
|27
|25
|16
|Майнц 05
|27
|25
|17
|Гамбург
|27
|18
|18
|Кельн
|26
|17