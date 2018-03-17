Игрок "Аугсбурга" стал лучшим ассистентом среди защитников Бундеслиги за последние 13 лет

Защитник "Аугсбурга" Филипп Макс отметился результативной передачей в игре с "Вердером" (1:3).

Как сообщает Opta, это 12-й ассист игрока в текущем сезоне. Отметим, что это лучший показатель Бундеслиги среди защитников за последние 13 лет.

Мак превзошел экс-капитана "Баварии" Филиппа Лама, у которого в сезоне 2012/13 было 11 ассистов.

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