Игрок "Аугсбурга" стал лучшим ассистентом среди защитников Бундеслиги за последние 13 лет

Теги аугсбургфилипп макс

Игрок "Аугсбурга" стал лучшим ассистентом среди защитников Бундеслиги за последние 13 лет

Защитник "Аугсбурга" Филипп Макс отметился результативной передачей в игре с "Вердером" (1:3).

Как сообщает Opta, это 12-й ассист игрока в текущем сезоне. Отметим, что это лучший показатель Бундеслиги среди защитников за последние 13 лет.

Мак превзошел экс-капитана "Баварии" Филиппа Лама, у которого в сезоне 2012/13 было 11 ассистов.

Читайте также: Алаба установил рекорд Бундеслиги. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Барселона" обыгрывает "Атлетик" благодаря голам Месси и Алькасера

"Барселона" обыгрывает "Атлетик" благодаря голам Месси и Алькасера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 26 66
2 Шальке 27 49
3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 26 44
6 РБ Лейпциг 26 40
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
17 Гамбург 27 18
18 Кельн 26 17
Полная таблица

топ-5 тегов