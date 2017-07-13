Игрок "Аякса" Нури не может ходить, есть и говорить

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Игрок "Аякса" Нури не может ходить, есть и говорить

Брат игрока "Аякса" Абдельхака Нури, который перенес сердечный приступ, рассказал о его состоянии.

"Врачи, говорят, что у него тяжелый случай. Аппи не может приготовить себе еду, говорить или что-либо говорить. Есть вероятность, что он никогда никого не узнает. Но мы верим, что все в руках бога", - приводит слова Абдеррахима Нури AD.

Напомним, что 20-летнему Нури стало плохо в товарищеском матче против "Вердера" и он попал в реанимацию. По словам врачей, у футболиста необратимые повреждения мозга.

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