Игрок "Аякса" по-прежнему находится без сознания

Полузащитник "Аякса" Абделхак Нури продолжает находиться в искусственной коме, сообщает официальный твиттер клуба.

Состояние игрока является стабильным и сегодня он получил меньшее количество лекарств. Новой информации не будет до вечера понедельника.

Напомним, что 20-летний Нури потерял сознание во время товарищеского матча с "Вердером". У футболиста произошел сердечный приступ и врачи прямо на поле были вынуждены использовать дефибриллятор, чтобы спасти ему жизнь.

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