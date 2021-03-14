Игрок "Барселоны" Араухо восстановился после травмы

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо готов вернуться на поле.

По сведениям Mundo Deportivo, сегодня 22-летний уругваец занимался в общей группе без каких-либо ограничений.

Таким образом, Араухо готов выйти на поле в матче с "Уэской", который состоится 15 марта.

В этом сезоне Араухо провел 21 игру, в которых забил один гол.

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