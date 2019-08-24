Игрок "Барселоны" близок к переходу в "Фенербахче"
Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара может в ближайшее время стать игроком "Фенербахче".
Как сообщает O Jogo, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии, поэтому вероятность трансфера оценивается высоко.
Рыночная стоимость бразильца - 15 миллионов евро. Хавбек входит в число игроков, на которых не рассчитывает тренерский штаб "блауграны".
В прошлом сезоне Рафинья сыграл за "Барсу" всего 8 матчей и забил 1 гол.
Не пропустите: "Фенербахче" хочет купить защитника "Манчестер Юнайтед" Рохо. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Милан - самый перспективные проект Серии "А". Команда отказалась от еврокубков, изменила подход к трансферам и поставила тактического гения на пост тренера
-
"Тоттенхэм" снизил цену на Эриксена
-
Санчо стал самым молодым игроком в истории чемпионата Германии, забившим 15 голов
-
Роналду, Месси и Икарди чаще всего ищут на популярном сайте для взрослых
-
"Барселона" готова купить игрока "Ювентуса" за 60 миллионов евро
Лента новостей
-
"Севилья" опубликовала заявление о состоянии здоровья Регилона, получившего травму головы
-
СМИ: "Ливерпуль" удвоит зарплату ван Дейка
-
Милан - самый перспективные проект Серии "А". Команда отказалась от еврокубков, изменила подход к трансферам и поставила тактического гения на пост тренера
-
"Тоттенхэм" снизил цену на Эриксена
-
Сын Зидана забил красивый гол в матче чемпионата Португалии
-
1
Арбитр Лаос: "Это неправда, что судьи благосклонны к "Реалу" и "Барселоне"
-
Игрок "Барселоны" близок к переходу в "Фенербахче"
-
Грилиш прервал свою антирекордную серию в АПЛ
-
Калиниченко: "Сочи" сейчас фактически фарм-клуб "Зенита"
-
"Рома" интересуется воспитанником "Динамо"
-
1
Быстров рассказал, почему снизилась результативность Смолова
-
Лэмпард прокомментировал завершение карьеры Торреса
-
Серхио Рамос назвал самого важного тренера в своей карьере
-
Главные новости дня: 23 августа
-
Анчелотти поделился мыслями после перехода в "Наполи" Лосано
-
Фавр прокомментировал победу "Боруссии" в матче 2-го тура Бундеслиги с "Кельном"
-
Санчо стал самым молодым игроком в истории чемпионата Германии, забившим 15 голов
-
Шюррле поздравил Торреса с окончанием карьеры
-
2
Роналду, Месси и Икарди чаще всего ищут на популярном сайте для взрослых
-
"Астон Вилла" в домашнем матче 3-го тура АПЛ обыграла "Эвертон"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|6
|2
|Реал Мадрид
|1
|3
|3
|Мальорка
|1
|3
|4
|Реал Вальядолид
|1
|3
|5
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Осасуна
|1
|3
|9
|Вильярреал
|1
|1
|10
|Реал Сосьедад
|1
|1
|11
|Валенсия
|1
|1
|12
|Гранада
|2
|1
|13
|Эйбар
|1
|0
|14
|Бетис
|1
|0
|15
|Барселона
|1
|0
|16
|Хетафе
|1
|0
|17
|Леганес
|1
|0
|18
|Леванте
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0