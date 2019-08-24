Игрок "Барселоны" близок к переходу в "Фенербахче"

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара может в ближайшее время стать игроком "Фенербахче".

Как сообщает O Jogo, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии, поэтому вероятность трансфера оценивается высоко.

Рыночная стоимость бразильца - 15 миллионов евро. Хавбек входит в число игроков, на которых не рассчитывает тренерский штаб "блауграны".

В прошлом сезоне Рафинья сыграл за "Барсу" всего 8 матчей и забил 1 гол.

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