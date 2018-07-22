Игрок "Барселоны" близок к переходу в клуб АПЛ

Колумбийский защитник "Барселоны" Йерри Мина может перейти в "Эвертон", сообщает Goal.com.

По сведениям издания, английский клуб предложил за футболиста 17 миллионов евро. Сам игрок готов перебраться в АПЛ, несмотря на желание остаться в Ла Лиге.

Напомним, что на Чемпионате Мира-2018 23-летний Мина провел 4 матча и забил 3 гола.

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