Игрок "Барселоны" будет помогать тренеру своей сборной на ЧМ-2018



Полузащитник "Барселоны" и сборной Хорватии Иван Ракитич поможет тренерскому штабу своей команды при подготовке к матчу группового турнира Чемпионата Мира-2018 против Аргентины.

"Месси - великий игрок, лучший в мире. В течение следующих трех дней Ракитич будет моим помощником, и мы обязательно будем советоваться с ним, как остановить аргентинца - я всегда спрашиваю своих игроков о таких вещах, люблю общаться и слушать каждый совет. Все, что Иван расскажет, буду использовать, как смогу. Также помогут Лука Модрич и Матео Ковачич, которые играли против Месси", - приводят слова Ракитича российские СМИ.

Матч Аргентина - Хорватия состоится 21 июня и начнется в 21.00 мск.

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