Игрок "Барселоны" готов перейти в "Арсенал"

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Игрок "Барселоны" готов перейти в "Арсенал"

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес дал согласие на переход в "Арсенал", передает Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что лондонский клуб хочет арендовать испанца за 20 миллионов фунтов стерлингов летом.

Главный команды Унаи Эмери лично заинтересован в переходе футболиста.

В текущем сезоне Суарес участвовал в 6 матчах. 

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