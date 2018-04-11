Игрок "Барселоны" может получить медаль победителя Лиги Чемпионов



Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо имеет шанс получить медаль победителя Лиги Чемпионов.

Это произойдет в том случае, если бывший клуб футболиста "Ливерпуль" выиграет турнир. Мерсисайцы, в отличие от "Барселоны", вышли в полуфинал и продолжают борьбу за трофей.

Напомним, что 25-летний Коутиньо выступал за "Ливерпуль" в первой половине сезона и провел за клуб пять матчей в Лиге Чемпионов и забил пять мячей.

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