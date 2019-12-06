Игрок "Барселоны" может в январе перейти в "Хетафе"

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Игрок "Барселоны" может в январе перейти в "Хетафе"

"Хетафе" во время зимнего трансферного окна может усилиться полузащитником "Барселоны".

По информации AS, "синие" согласовали аренду Карлеса Аленьи до конца текущего сезона.

Сообщается, что переход состоится, если "Хетафе" сможет пробиться в плей-офф Лиги Европы.

21-летний Аленья в текущем сезоне сыграл за "Барсу" всего 1 матч.

"Хетафе" для выхода в весеннюю часть ЛЕ достаточно не проиграть "Краснодару" в заключительном туре группового этапа.

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