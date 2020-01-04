Игрок "Барселоны", находящийся в аренде в "Хетафе", во время матча оскорбил защитника "Реала" Милитао

Во время матча "Хетафе" - "Реал" (0:3) произошла стычка между игроками команд Эдером Милитао и Марком Кукурелья.

Как сообщает ABC, в ходе конфликта Кукурелья сказал в адрес Милитао фразу "закрой рот, чертова обезьяна" ("calla la boca, puto mico"). Однако в "Хетафе" настаивают, что футболист произнес "закрой чертов клюв" ("cierra el puto pico").

Позже сам Кукурелья прокомментировал эпизод.

"Я не оскорблял и не унижал Милитао. Я сказал: "Закрой чертов клюв". Хочу извиниться, если мои слова кого то задели", - заявил Кукурелья.

Отметим, что эпизод остался без внимания арбитра. Однако Ла Лига может провести расследование и если вина Кукурельи будет доказано, то ему грозит штраф и дисквалификация до четырех игр.

Напомним, что права на Кукурелью принадлежат "Барселоне".

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